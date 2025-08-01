У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі громадян України подали декларації на отримання податкової знижки. Це на 1,5 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У яку суму обійшлись знижки бюджету?

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, заявлена до повернення, склала майже 470 мільйонів гривень. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, інформує 24 Канал.

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У порівнянні з першим півріччям 2024 року цей показник зріс на 25%.

Найчастіше українці звертаються за знижкою через витрати на:

оплату навчання;

страхові та пенсійні внески;

сплату відсотків за іпотечним кредитом.

Чому це важливо?

Найактивніше подають декларації мешканці Львівської області (майже 10 тисяч), Києва (6 тисяч), Київської області (5,2 тисяч), а також Дніпропетровщини (4,4 тисяч) та Тернопільщини (4,3 тисяч).

"Такий інструмент – це приклад партнерства між державою і платником. Це демонструє, що податки можуть працювати на людину", – зазначила Карнаух.

Зауважте. Податкова служба нагадала, що для отримання знижки громадянин має подати декларацію про доходи до податкового органу, де перебуває на обліку, а також надати підтвердні документи щодо понесених витрат.