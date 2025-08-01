В какую сумму обошлись скидки бюджету?

Общая сумма налога на доходы физических лиц, заявленная к возврату, составила почти 470 миллионов гривен. Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, информирует 24 Канал.

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По сравнению с первым полугодием 2024 года этот показатель вырос на 25%.

Чаще всего украинцы обращаются за скидкой из-за расходов на:

оплату обучения;

страховые и пенсионные взносы;

уплату процентов по ипотечному кредиту.

Почему это важно?

Активно подают декларации жители Львовской области (почти 10 тысяч), Киева (6 тысяч), Киевской области (5,2 тысяч), а также Днепропетровщины (4,4 тысяч) и Тернопольщины (4,3 тысяч).

"Такой инструмент – это пример партнерства между государством и плательщиком. Это демонстрирует, что налоги могут работать на человека", – отметила Карнаух.

Заметьте. Налоговая служба напомнила, что для получения скидки гражданин должен подать декларацию о доходах в налоговый орган, где состоит на учете, а также предоставить подтверждающие документы о понесенных расходах.