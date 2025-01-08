Надходження від "податку на Google" зросли на 40% і в 4 рази перевищили очікування, – Гетманцев

У 2024 році державний бюджет України відзвітував про значне збільшення надходжень від податку на Google, які склали 11,2 мільярда гривень. Це на 40% більше, ніж у попередньому, 2023 році.

Який дохід у бюджет приніс "податок на Google"

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Дивіться також Скільки та як платитимуть українці: 10 головних питань про податки у 2025 році

Щодо "податку на Google", передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились,

— зауважив Гетьманцев.

Навпаки, за його словами, надходження з так званого "податку на Google" рік до року зростають.

У 4 рази більше, ніж прогнозували

Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 мільярда гривень, а в наступному 2023 році – 8 мільярдів гривень, то вже в 2024 році надходження сягнули 11,2 мільярда гривень.

"Це майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримувати за результатами ухвалення закону", — додав депутат.

Гетьманцев також зауважив, що уряд очікує, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google".

Довідково. Це стало можливим завдяки ухваленню депутатами у 2021 році закону, який запроваджує податок на додану вартість на послуги, що надаються українцям міжнародними інтернет-компаніями, які не зареєстровані в країні. Закон, який набув чинності в січні 2022 року, спонукав кілька відомих компаній оголосити про збільшення вартості послуг для українських користувачів на 20%, що відображає новий податковий тягар. Серед них такі компанії, як Amazon, eBay, Adobe, Google та Facebook.