Клуб білого бізнесу: у Парламенті прийняли законопроєкт про податкові перевірки

У Парламенті прийняли законопроєкт про відміну податкових перевірок для деяких категорій бізнесу. За таку ініціативу проголосувало 270 депутатів.

Податкові перевірки бізнесу

Ярослав Железняк написав, що якщо підприємець платить податки вищі середнього по галузі та платить вищу за середню у сфері зарплату, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

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Додатково платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

персональний комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Хто може отримати ФОП ІІ групи

Народний депутат Ярослав Железняк є співавтором даного законопроєкту.

ФОП ІІ групи можуть оформити громадяни, які використовують найману працю. При цьому, кількість їхніх працівників не може перевищувати 10 осіб. До дозволених сфер діяльності входять: