Налоговые проверки бизнеса

Ярослав Железняк написал, что если предприниматель платит налоги выше среднего по отрасли и платит выше средней в сфере зарплату, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

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Дополнительно налогоплательщики, включены в Перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

персональный комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи;

налогоплательщик на свой запрос в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговую информацию, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Напомним! Народный депутат Ярослав Железняк является соавтором данного законопроекта.

Кто может получить ФЛП II группы

ФЛП II группы могут оформить граждане, которые используют наемный труд. При этом, количество их работников не может превышать 10 человек. К разрешенным сферам деятельности входят: