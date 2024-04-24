Дохід театрів виріс за два роки війни
За статистикою, у 2023 році дохід усіх національних театрів виріс порівняно з 2021 роком.
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До речі, з держбюджету України на національні театри було виділено у 2023 році понад 1,3 мільярда гривень.
- Більшість з цих коштів йде на сплату заробітної плати та сплати податків.
- Ще частина йде на сплату комунальних послуг.
- І лише декілька відсотків від суми виділяється на нове обладнання чи оновлення декорацій.
Які театри заробили найбільше
- З-поміж національних театрів найбільше згенерував доходів за минулий рік Театр опери та балету імені Шевченка – це понад 53 мільйони гривень.
- На другому місці – київський театр Франка із майже 46 мільйонами гривнями,
- На третьому місці – 31,5 мільйона гривень доходу отримала Львівська опера.
- Далі по рейтингу йде Драмтеатр імені Марії Заньковецької у Львові – 27,4 мільйона гривень.
- Крім того, не відстає у рейтингу Драмтеатр імені Лесі України у Києві, який заробив 23,3 мільйона гривень.
Якщо взяти дані щодо театрів комунальної власності, які фінансуються з місцевих бюджетів, тоді найбільший чистий дохід – у Київського театру оперети з майже 157 мільйонами гривень. Понад 70 мільйонів гривень чистого доходу згенерував Київський театр опери та балету для дітей і юнацтва, а ще понад 67 мільйонів гривень – Молодий театр.