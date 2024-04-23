Безмитну торгівлю з ЄС продовжили

Лібералізаційна торгівля з Україною буде діяти ще рік. Однак для "чутливих товарів", а саме м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду передбачені певні обмеження.

Читайте також Неоподаткований мінімум у 2024 році: яка актуальна сума

Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту на рівні між другою половиною 2021 року та всього 2022 й 2023 років, митні тарифи знов запровадять.

Поширення заходів підтримки торгівлі підтверджує солідарність ЄС з Україною перед лицем російської агресії. Це голосування одночасно зміцнить економічну стійкість України та захистить інтереси європейських фермерів. Ми виконаємо свої обіцянки – підтримуватимемо Україну до її воєнної перемоги та вступу до ЄС і НАТО,

— сказала європарламентарка від ЄНП Сандра Калніете.

Зазначимо, тепер Рада ЄС має офіційно затвердити регламент. У 2025 році повторно продовжити безмитну торгівлю буде неможливо. До того часу Єврокомісія обіцяє розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі.

Що з блокадою кордону