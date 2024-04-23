Безмитну торгівлю з ЄС продовжили
Лібералізаційна торгівля з Україною буде діяти ще рік. Однак для "чутливих товарів", а саме м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду передбачені певні обмеження.
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Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту на рівні між другою половиною 2021 року та всього 2022 й 2023 років, митні тарифи знов запровадять.
Поширення заходів підтримки торгівлі підтверджує солідарність ЄС з Україною перед лицем російської агресії. Це голосування одночасно зміцнить економічну стійкість України та захистить інтереси європейських фермерів. Ми виконаємо свої обіцянки – підтримуватимемо Україну до її воєнної перемоги та вступу до ЄС і НАТО,
— сказала європарламентарка від ЄНП Сандра Калніете.
Що з блокадою кордону
- Станом на 10 квітня тривало блокування польськими фермерами руху вантажівок на 3 пунктах пропуску на кордоні. Черга в бік України сукупно там налічувала близько 450 вантажівок;
- Блокування кордону Польщі з Україною триває з 9 лютого. Польські фермери вимагають скасування рішення про безмитну торгівлю України з ЄС. Протестувальники то блокують, то розблоковують пункти пропуску.
- 28 березня у Варшаві відбувся черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Невдовзі Кабмін анонсував повне розблокування кордону.