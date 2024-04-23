Беспошлинную торговлю с ЕС продлили

Либерализационная торговля с Украиной будет действовать еще год. Однако для "чувствительных товаров", а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда предусмотрены определенные ограничения.

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Если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта на уровне между второй половиной 2021 года и всего 2022 и 2023 годов, таможенные тарифы вновь введут.

Распространение мер поддержки торговли подтверждает солидарность ЕС с Украиной перед лицом российской агрессии. Это голосование одновременно укрепит экономическую устойчивость Украины и защитит интересы европейских фермеров. Мы выполним свои обещания – будем поддерживать Украину до ее военной победы и вступления в ЕС и НАТО,

– сказала европарламентарий от ЕНП Сандра Калниете.

Отметим, теперь Совет ЕС должен официально утвердить регламент. В 2025 году повторно продолжить беспошлинную торговлю будет невозможно. К тому времени Еврокомиссия обещает начать переговоры с Украиной о постоянной либерализации торговли.

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