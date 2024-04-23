Какая сумма необлагаемого минимума

Размер необлагаемого минимума доходов граждан установлен на уровне 17 гривен, в соответствии с Налоговым кодексом Украины. Именно с этой суммы в Украине рассчитывают, в случае назначения, штрафы или административные наказания.

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Исключения составляют преступления или правонарушения в части административного и уголовного законодательства, для которых сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

Например! Если назначен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то эта сумма соответственно составляет 1 700 гривен.

То есть, чтобы определить и классифицировать правонарушение, используется налоговая социальная льгота, а для наказания – необлагаемый минимум.

Какая сумма налоговой социальной льготы

Налоговая социальная льгота равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. А прожиточный минимум устанавливается законом по состоянию на 1 января текущего года.

Заметьте! В 2024 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 3 028 гривен. Учитывая это, размер налоговой социальной льготы составляет 1 514 гривен.

Поэтому для квалификации правонарушения административного или уголовного (не размер штрафа как наказание) необлагаемый минимум составляет 1 514 гривен. В других случаях необлагаемый минимум составляет 17 гривен.