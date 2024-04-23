Яка сума неоподаткованого мінімуму
Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлений на рівні 17 гривень, відповідно до Податкового кодексу України. Саме з цієї суми в Україні розраховують, у разі призначення, штрафи чи адміністративні покарання.
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Винятки становлять злочини чи правопорушення в частині адміністративного та кримінального законодавства, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.
Тобто, щоб визначити й класифікувати правопорушення, використовується податкова соціальна пільга, а для покарання – неоподаткований мінімум.
Яка сума податкової соціальної пільги
Податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. А прожитковий мінімум встановлюється законом станом на 1 січня поточного року.
Тож для кваліфікації правопорушення адміністративного чи кримінального (не розмір штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум становить 1 514 гривень. В інших випадках неоподаткований мінімум становить 17 гривень.