Яка сума неоподаткованого мінімуму

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлений на рівні 17 гривень, відповідно до Податкового кодексу України. Саме з цієї суми в Україні розраховують, у разі призначення, штрафи чи адміністративні покарання.

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Винятки становлять злочини чи правопорушення в частині адміністративного та кримінального законодавства, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Наприклад! Якщо призначено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то ця сума відповідно становить 1 700 гривень.

Тобто, щоб визначити й класифікувати правопорушення, використовується податкова соціальна пільга, а для покарання – неоподаткований мінімум.

Яка сума податкової соціальної пільги

Податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. А прожитковий мінімум встановлюється законом станом на 1 січня поточного року.

Зауважте! У 2024 році прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить 3 028 гривень. З огляду на це, розмір податкової соціальної пільги становить 1 514 гривень.

Тож для кваліфікації правопорушення адміністративного чи кримінального (не розмір штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум становить 1 514 гривень. В інших випадках неоподаткований мінімум становить 17 гривень.