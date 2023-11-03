Скасування мораторію: які перевірки тепер проводитиме податкова

2 листопада уряд ухвалив скасування мораторію на податкові перевірки. Розгляд цього проєкту розпочався ще 17 жовтня 2023 року.

Що відомо про податкові перевірки

З початку повномасштабного вторгнення, податкові перевірки було скасовано. Однак, нещодавно уряд їх поновив. Відбулося не тільки скасування мораторію, а і внесені зміни до самої системи податкових перевірок. Планується, що вони розпочнуться з 1 грудня.

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Ярослав Железняк Перший заступник комітету Верховної Ради Ухвалення законопроєкту – це одна з останніх вимог МВФ для рішення щодо траншу. Зараз цей текст має бути ухвалений партнерами.

Железняк також зауважив, що деякі зміни стосуватимуться ФОПів першої та другої групи. Для них мораторій триватиме до грудня 2024 року.

Ще у червні Верховна Рада прийняла рішення про поновлення податкових перевірок. Саме тоді відбулося часткове скасування мораторію. У вересні уряд вирішив поновити податкові перевірки у повному обсязі.

Однак, МВФ це рішення не вдовольнило. ВРУ знову прийняли рішення про введення часткового мораторію, проте, на цей раз, обмежень у податкової стало менше.