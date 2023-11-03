Что известно о налоговых проверках

С начала полномасштабного вторжения налоговые проверки были отменены. Однако, недавно правительство их возобновило. Произошла не только отмена моратория, но и внесены изменения в саму систему налоговых проверок. Планируется, что они начнутся с 1 декабря.

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Ярослав Железняк Первый заместитель комитета Верховной Рады Принятие законопроекта – это одно из последних требований МВФ для решения по траншу. Сейчас этот текст должен быть принят партнерами.

Железняк также отметил, что некоторые изменения будут касаться ФЛП первой и второй группы. Для них мораторий продлится до декабря 2024 года.

Еще в июне Верховная Рада приняла решение о возобновлении налоговых проверок. В это время произошла частичная отмена моратория. В сентябре правительство решило возобновить налоговые проверки в полном объеме.

Однако МВФ это решение не удовлетворило. ВРУ снова приняли решение о введении частичного моратория, но, в этот раз, ограничений у налоговой стало меньше.