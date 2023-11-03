Как рассчитать субсидию

Размер субсидии определяется как разница между ценой на ЖКУ и обязательным платежом. Потребитель может самостоятельно определить ориентировочную сумму льгот.

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Для расчета субсидии вам необходимо знать следующие данные:

Кд – коэффициент дохода домохозяйства. Это значение рассчитывается как разница среднемесячного общего дохода домохозяйства (в значении на 1 человека) и прожиточный минимум на человека.

Ро – частичное значение от общей стоимости ЖКУ для домохозяйства. Это число округляется до 2 знаков после запятой.

Кг – 2 нынешних прожиточных минимума в расчете на одного человека в течение месяца (Кг = 2).

Рг – нормированное значение за услуги (Рг = 15).

Формула расчета обязательного платежа: Ро = Кд/Кг х Рг

Кому предоставляют субсидию

Главным условием для получения субсидии является то, что платежки домохозяйства на 15% выше суммарного дохода семьи. Заявление о получении льгот могут подать как арендаторы, так и владельцы помещения. Какие документы необходимы для получения субсидии:

заявление;

декларация про доходы;

свидетельство о праве собственности или договоре аренды.

Рассмотрение субсидии длится 30 дней. За это время происходит проверка ваших данных и вынесение решения.

Обратите внимание! Если комиссия обнаружит доход, который вы не указали в декларации, вам будет автоматически отказано в предоставлении субсидии.