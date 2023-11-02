Что происходит на рынке гривневых депозитов

Произошло изменение размера учетной ставки на 4 процентных пункта – до 16%. После этого тенденции в сегменте гривневых депозитов коренным образом не изменятся, считает банкир Дмитрий Замотаев, сообщает 24 Канал. Ведь, начиная с сентября, идет процесс постепенного понижения ставок по вкладам.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Теперь можем констатировать, что следующая неделя может стать кульминационной по открытию новых вкладов, при этом приоритетными для клиентов будут депозиты с размещением от 3 до 6 месяцев, по которым доходность еще некоторое время будет оставаться наиболее привлекательной – это до 15% годовых. В настоящее время доля таких депозитов уже превышает 61 – 62% от общего объема новых вкладов.

По мнению Замотаева, начиная со второй половины ноября доходность вкладов может несколько уменьшиться. Это результат продолжения тренда, возникшего после сокращения ставок по 3-месячным депозитным сертификатам до 20%. По оценке банкира ситуация будет выглядеть так:

в депозитах с размещением от 9 до 12 месяцев ставки сократятся в среднем до 14%;

депозиты на 3 – 6 месяцев – до 14,5% годовых.

Ввиду замедления темпов инфляции до 5,8% в годовом исчислении "чистая" прибыль по гривневым вкладам незначительно увеличится до 6% на депозиты 9 – 12 месяцев и до 7% – от 3 до 6 месяцев.

Прогнозы развития валютных депозитов

В сегменте валютных депозитов наблюдается период стагнации. Однако, уже со второй половины ноября вполне возможно, что будет набирать обороты тенденция к медленному снижению доходности по таким вкладам. Ведь еще в конце октября около 20% комбанков снизили доходность по валютным депозитам сразу на 0,6 процентных пункта. Средняя доходность по долларовым сбережениям с размещением до 1 года снизилась до 2,8 – 2,9% годовых, по аналогичным вкладам в евро – до 2 – 2,1% годовых.

Можем предположить, что уже к концу ноября более 50% банков снизят ставки по валютным вкладам, а средние ставки сократятся до 2,6% годовых на вклады в долларах, и до 1,8% годовых на вклады в евро.

– считает Замотаев

Таким образом, ситуация в сегменте депозитов остается весьма прогнозируемой: чем крепче гривна и стабильнее экономика, тем меньше ставки по гривневым вкладам. Однако чистая прибыль по-прежнему остается достаточно высокой, что может побуждать граждан к открытию вкладов именно в национальной валюте. И самое главное: приоритетными для вкладчиков будут оставаться именно гривневые депозиты со сроком размещения от 3 до 6 месяцев.

