Що відбувається на ринку гривневих депозитів

Відбулася зміна розміру облікової ставки на 4 відсоткові пункти – до 16%. Після цього тенденції в сегменті гривневих депозитів докорінним чином не зміняться, вважає банкір Дмитро Замотаєв, повідомляє 24 Канал. Адже, починаючи з вересня, триває процес поступового зниження ставок за вкладами.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Наразі можемо констатувати, що наступний тиждень може стати кульмінаційним з відкриття нових вкладів, при цьому пріоритетними для клієнтів будуть депозити з розміщенням від 3 до 6 місяців, за якими дохідність ще деякий час залишатиметься найбільш привабливою – це до 15% річних. Наразі частка таких депозитів вже перевищує 61 – 62% від загального обсягу нових вкладів.

На думку Замотаєва, починаючи з другої половини листопада, дохідність вкладів може дещо зменшитися. Це результат продовження тренду, який виник після скорочення ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами до 20%. За оцінкою банкіра, ситуація виглядатиме так:

у депозитах з розміщенням від 9 до 12 місяців ставки скоротяться в середньому до 14%;

депозити на 3 – 6 місяців – до 14,5% річних.

Зважаючи на сповільнення темпів інфляції до 5,8% у річному вимірі, "чистий" прибуток за гривневими вкладами незначно збільшиться до 6% на депозити 9 – 12 місяців та до 7% – від 3 до 6 місяців.

Прогнози розвитку валютних депозитів

В сегменті валютних депозитів спостерігається період стагнації. Однак, вже з другої половини листопада цілком можливо, що набиратиме обертів тенденція до повільного зниження дохідності за такими вкладами. Адже ще наприкінці жовтня близько 20% комбанків знизили дохідність за валютними депозитами відразу на 0,6 відсоткових пунктів. Середня дохідність за доларовими збереженням з розміщенням до 1 року знизилася до 2,8 – 2,9% річних, за аналогічними вкладами у євро – до 2 – 2,1% річних.

Можемо припустити, що вже до кінця листопада понад 50% банків зменшать ставки за валютними вкладами, а середні ставки скоротяться до 2,6% річних на вклади в доларах, та до 1,8% річних на вклади у євро.

– вважає Замотаєв

Таким чином, ситуація в сегменті депозитів залишається вельми прогнозованою: чим міцніша гривня та стабільніша економіка, тим менші ставки за гривневими вкладами. Однак чистий прибуток досі залишається досить високим, що може спонукати громадян до відкриття вкладів саме в національній валюті. І найголовніше: пріоритетним для вкладників залишатимуться саме гривневі депозити з терміном розміщення від 3 до 6 місяців.

