Які надбавки чекатимуть на пенсіонерів у листопаді
Індексації пенсійних виплат до кінця 2023 року не передбачається. Однак, пенсії у деяких українців, усе ж можуть зрости. Йдеться про пенсіонерів, які набувають певного віку.
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Яку вікову доплату може отримати особа:
- громадянин віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
ООН також надають спеціальну надбавку для пенсіонерів. Хто може її отримати:
- ті, хто має пенсію до 3 тисяч гривень;
- особи, які не отримували допомогу від міжнародних організацій з 01.03.2023;
- громадяни, що проживають у прифронтовій зоні.
Ця надбавка розраховується за формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Отриманий результат і є розміром доплати. Наприклад, пенсіонер з виплатами 2 500 гривень, має змогу отримати надбавку 500 гривень.
Які пенсії в Україні зараз
У ПФУ опублікували статистику, відповідно до якої, найбільші виплати – понад 10 000 гривень, мають усього 10,4% українських пенсіонерів. Найменше – до 2 000 гривень отримують лише 0,6% громадян пенсійного віку. Інші пенсіонери мають такі виплати:
- 15% отримують щомісячно від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.