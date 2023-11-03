Як розрахувати субсидію

Розмір субсидії визначається як різниця між ціною на ЖКП та обов'язковим платежем. Споживач може самостійно визначити орієнтовну суму пільг.

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Для розрахунку субсидії вам необхідно знати такі дані:

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства. Це значення розраховується як різниця середньомісячного загального доходу домогосподарства (в значенні на 1 особу) та прожитковий мінімум на людину.

Ро – часткове значення від загальної вартості ЖКП для домогосподарства. Це число округлюється до 2 знаків після коми.

Кг – 2 теперішніх прожиткових мінімуми у розрахунку на одну особу, протягом місяця (Кг = 2).

Рг – унормоване значення за послуги (Рг = 15).

Формула розрахунку обов'язкового платежу: Ро = Кд/Кг х Рг

Кому надають субсидію

Головною умовою для отримання субсидії є те, що платіжки, які має домогосподарство, на 15% вищі за сумарний дохід родини. Заяву на отримання пільг можуть подати як орендарі, так і власники приміщення. Які документи потрібні для отримання субсидії:

заява;

декларація про доходи;

свідоцтво про право власності або договір оренди.

Розгляд субсидії триває 30 днів. Протягом цього часу відбувається перевірка ваших даних і винесення рішення.

Зверніть увагу! Якщо комісія виявить дохід, який ви не вказали у декларації, вам буде автоматично відмовлено у наданні субсидії.