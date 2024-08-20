Податок для ФОПів з 1 серпня: чи чекати на зміни підприємцям

Підприємці хочуть дізнатися, які розміри податків для ФОП різних груп будуть актуальні в серпні. Чи очікуються зміни для підприємців, читайте далі.

Який буде розмір ЄСВ та ЄП у серпні

У серпні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін. Мінімальний розмір ЄСВ становитиме 22% від мінімальної зарплати, що дорівнює 1 760 гривень на місяць. Максимальний розмір ЄСВ складатиме 22% від суми 15 мінімальних зарплат, що дорівнює 26 400 гривень на місяць.

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Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сплачують за всіх працівників. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють самостійно, цей внесок також є обов'язковим.

Розмір ЄСВ коригується відповідно до змін мінімальної заробітної плати в країні.

Єдиний податок для ФОП 1 та 2 групи прив’язаний до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі складає 3 028 гривень. Тобто, Єдиний податок (ЄП) у серпні буде наступний:

ФОП 1 групи сплачувати 302,80 гривні , що становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

, що становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. ФОП 2 групи сплачуватиме 1 600 гривень , що еквівалентно 20% від мінімальної зарплати.

, що еквівалентно 20% від мінімальної зарплати. ФОП 3 групи має фіксований єдиний податок на рівні 2023 року: 3% від доходів для платників ПДВ і 5% від доходів для неплатників ПДВ.

За несвоєчасну сплату єдиного податку застосовуються штрафи та пеня. Якщо затримка становить до 30 календарних днів, штраф складе 5%. А вже при затримці понад 30 календарних днів штраф зростає до 10%.