Фішингова атака на підприємців

Вже кілька днів зловмисники надсилають підприємцям електронні листи нібито від податкової служби. В цих листах є посилання на завантаження вірусного файлу.

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Після завантаження файлу зловмисники отримують доступ до даних на комп'ютері підприємців.

Звертаємося до платників з проханням звертати особливу увагу на адресу електронної пошти відправника листа та перевіряти її договірність,

– закликали у ДПСУ.

Як перевірити, що лист надіслала податкова

Податківці зазначили, що службове листування відбувається зі скриньок, які зареєстровані на офіційному домені Державної податкової служби tax.gov.ua. Цей домен у поштовій адресі вказується після знаку "@".

Шкідливі листи також часто містять файли форматів .zip, .rаr, .scr або ехе., чи стороннє посилання, за яким відбувається завантаження шкідливого програмного забезпечення.