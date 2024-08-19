Законопроєкт про податки переписують

Зокрема будуть внесені наступні зміни:

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податок на оборот для юридичних осіб за ставкою 1%, скоріше за все замінять на підвищення ПДВ до 23 – 24%;

авансовий платіж для АЗС у розмірі 4 000 гривень за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об’єкт. Наприклад, мінімальний платіж 60 000 гривні з однієї АЗС на місяць.

Натомість плани збільшити військовий збір для ФОП залишиться незмінним. Для фізосіб він збільшиться з 1,5% до 5%, а для ФОПів ІІІ групи складе 1% від доходу. Решта груп платитиме 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць

Податки на посилки до 150 євро теж винесуть на порядок денний.

В законопроєкті може лишитися норма про військовий збір у 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.

Нагадаємо! Якщо цей законопроєкт ухвалять, він запрацює аж у жовтні.