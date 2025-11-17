Apple, Google, Meta: світові гіганти сплатили 13 мільярдів гривень до бюджету України
- З початку року Україна отримала понад 13,2 мільярда гривень від "податку на Google", сплаченого великими цифровими компаніями.
- "Податок на Google" складає 20% ПДВ і застосовується до іноземних компаній, що надають електронні послуги українським споживачам.
"Податок на Google" приніс українському бюджету прибутки. Найбільші суми сплатили 8 цифрових гігантів.
Які доходи від "податку на Google"?
З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 мільярдів гривень "податку на Google", повідомляє 24 Канал з посиланням на Голову Державної податкової служби Лесю Карнаух.
Це стосується компаній, які не зареєстровані в Україні й отримують доходи від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо. Найбільші суми цьогоріч сплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб – нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи – нерезиденти.
Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність,
– розповіла Карнаух.
Зауважте! Закон про оподаткування електронних послуг, відомий як "податок на Google", зобов’язує іноземні компанії реєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг наданих ними послуг українським споживачам перевищує 1 мільйон гривень протягом останніх 12 місяців.
Що відомо про ПДВ для іноземних компаній?
"Податок на Google" – це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, повідомляє 24 Канал з посиланням на “Юридичну газету”.
Податок запровадили у червні 2021 року, а закон почав діяти з 1 січня 2022-го. Нововведення активно критикували, адже, наприклад, в Apple заявили, що підвищать вартість послуг для українських користувачів.
Необхідність введення "податку на Google" аргументують тим, що діяльність технологічних корпорацій проводилася без належного оподаткування, що призводило до втрат держбюджету.
