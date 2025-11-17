Apple, Google, Meta: світові гіганти сплатили 13 мільярдів гривень до бюджету України

"Податок на Google" приніс українському бюджету прибутки. Найбільші суми сплатили 8 цифрових гігантів.

Які доходи від "податку на Google"?

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 мільярдів гривень "податку на Google", повідомляє 24 Канал з посиланням на Голову Державної податкової служби Лесю Карнаух.

Це стосується компаній, які не зареєстровані в Україні й отримують доходи від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо. Найбільші суми цьогоріч сплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.

З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб – нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи – нерезиденти.

Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність,

– розповіла Карнаух.

Зауважте! Закон про оподаткування електронних послуг, відомий як "податок на Google", зобов’язує іноземні компанії реєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг наданих ними послуг українським споживачам перевищує 1 мільйон гривень протягом останніх 12 місяців.

Що відомо про ПДВ для іноземних компаній?

"Податок на Google" – це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, повідомляє 24 Канал з посиланням на “Юридичну газету”.

Податок запровадили у червні 2021 року, а закон почав діяти з 1 січня 2022-го. Нововведення активно критикували, адже, наприклад, в Apple заявили, що підвищать вартість послуг для українських користувачів.

Необхідність введення "податку на Google" аргументують тим, що діяльність технологічних корпорацій проводилася без належного оподаткування, що призводило до втрат держбюджету.

