Apple, Google, Meta: мировые гиганты уплатили 13 миллиардов гривен в бюджет Украины

"Налог на Google" принес украинскому бюджету прибыль. Наибольшие суммы уплатили 8 цифровых гигантов.

Какие доходы от "налога на Google"?

С начала года в бюджет поступило более 13,2 миллиардов гривен "налога на Google", сообщает 24 Канал со ссылкой на Председателя Государственной налоговой службы Лесю Карнаух.

Это касается компаний, которые не зарегистрированы в Украине и получают доходы от продажи электронных услуг: книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и тому подобное. Наибольшие суммы в этом году уплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.

С начала года плательщиками налога зарегистрировались 7 человек – нерезидентов. Всего на сегодня зарегистрировано 143 человека – нерезиденты.

Такой подход, обеспечивает равные правила работы для международных и украинских компаний и создает прозрачный цифровой рынок. Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность,

– рассказала Карнаух.

Обратите внимание! Закон о налогообложении электронных услуг, известный как "налог на Google", обязывает иностранные компании регистрироваться плательщиками НДС в Украине, если объем предоставленных ими услуг украинским потребителям превышает 1 миллион гривен в течение последних 12 месяцев.

Что известно о НДС для иностранных компаний?

"Налог на Google" – это НДС в размере 20%, который должны платить крупные транснациональные корпорации, сообщает 24 Канал со ссылкой на “Юридическую газету”.

Налог ввели в июне 2021 года, а закон начал действовать с 1 января 2022-го. Нововведение активно критиковали, ведь, например, в Apple заявили, что повысят стоимость услуг для украинских пользователей.

Необходимость введения "налога на Google" аргументируют тем, что деятельность технологических корпораций проводилась без надлежащего налогообложения, что приводило к потерям госбюджета.

