"Податок на Google": скільки грошей до українського бюджету надійшло від техногігантів

Кількість нерезидентів, які надають електронні послуги в Україні та зареєстровані платниками ПДВ, протягом 2022 року зросла до 80. Загальна сума так званого "податку на Google" від них за 9 місяців поточного року склала близько 87 мільйонів доларів.

Про це повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев на своїй сторінці у телеграмі. Він зауважив, що це не повна сума, адже кампанія декларування за III квартал триває до 9 листопада включно.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Які техногіганти сплатили найбільше податку

За даними Гетманцева, з початку року компанії-нерезиденти сплатили ПДВ на 53,4 мільйона доларів та 33,7 мільйона євро. З огляду на нещодавнє досягнення паритету валют, загальна сума складає близько 87 мільйонів доларів.

Водночас, найбільші суми перерахували технологічний гігант Apple, стримінговий сервіс Netflix та платформа Taxamo Checkout. До слова, конкретних сум сплаченого ПДВ кожною окремою з цих компаній Гетманцев не назвав.

Знаю, багатьох цікавить, скільки сплатив Onlyfans. Доповідаю – компанія є одним із найдисциплінованіших платників, загальна сума сплати якого складає 890 тисяч доларів,

– уточнив посадовець.

Нагадаємо, що закон про податки за постачання нерезидентами електронних послуг, відомий у народі, як "податок на Google", набрав чинності ще 2 липня 2021 року. Тепер міжнародні компанії, що працюють в інформаційному просторі України, повинні сплачувати податок на додану вартість у розмірі 20% від вартості наданих електронних послуг.