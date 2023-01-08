Нафтова компанія Shell сплатить податок за надприбутки

Нафтогазовий гігант Shell заплатить додатково близько 2 мільярдів податків у ЄС та Великій Британії за IV квартал 2022 року. Однак такий податок матиме тимчасовий характер.

Через різке підвищення цін на паливо, внаслідок санкцій Заходу щодо постачання енергоносіїв із Росії, прибуток та виручка енергетичних компаній підскочили.

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У вересні ЄС погодився, що нафтогазові компанії будуть сплачувати податок із надприбутків, отриманих у 2022 або 2023 роках. "Внесок солідарності" дозволить компаніям сплачувати 33% прибутку понад їхній середній оподатковуваний прибуток.

До слова, у червні президент США Джо Байден зазначив, що нафтовий партнер Shell ExxonMobil заробив "більше грошей, ніж Бог".

Вплив нещодавно оголошених нових податків у ЄС та Великобританії на прибуток за IV квартал 2022 року становитиме близько 2 мільярдів доларів,

– мовиться в повідомленні Shell.

Акції Shell дорожчають на 1,25% у ході торгів у Лондоні у п'ятницю на тлі зростання нафтових котирувань. За останні 12 місяців капіталізація компанії зросла на третину, до 189 мільярдів доларів.