Из-за резкого повышения цен на топливо, в результате санкций Запада по поставкам энергоносителей из России, прибыль и выручка энергетических компаний подскочили.

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В сентябре ЕС согласился, что нефтегазовые компании будут платить налог с сверхприбылей, полученных в 2022 или 2023 годах. "Вклад солидарности" позволит компаниям платить 33% прибыли сверх их средней налогооблагаемой прибыли.

К слову, в июне президент США Джо Байден отметил, что нефтяной партнер Shell ExxonMobil заработал. больше денег, чем Бог ".

Влияние недавно объявленных новых налогов в ЕС и Великобритании на прибыль за IV квартал 2022 года составит около 2 миллиардов долларов,

– говорится в сообщении Shell.

Акции Shell дорожают на 1,25% в ходе торгов в Лондоне в пятницу на фоне роста нефтяных котировок. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на треть до 189 миллиардов долларов.