Через різке підвищення цін на паливо, внаслідок санкцій Заходу щодо постачання енергоносіїв із Росії, прибуток та виручка енергетичних компаній підскочили.

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У вересні ЄС погодився, що нафтогазові компанії будуть сплачувати податок із надприбутків, отриманих у 2022 або 2023 роках. "Внесок солідарності" дозволить компаніям сплачувати 33% прибутку понад їхній середній оподатковуваний прибуток.

До слова, у червні президент США Джо Байден зазначив, що нафтовий партнер Shell ExxonMobil заробив "більше грошей, ніж Бог".

Вплив нещодавно оголошених нових податків у ЄС та Великобританії на прибуток за IV квартал 2022 року становитиме близько 2 мільярдів доларів,

– мовиться в повідомленні Shell.

Акції Shell дорожчають на 1,25% у ході торгів у Лондоні у п'ятницю на тлі зростання нафтових котирувань. За останні 12 місяців капіталізація компанії зросла на третину, до 189 мільярдів доларів.