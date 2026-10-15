Temu та AliExpress, приготуватись: Рада ухвалила рішення про ПДВ на міжнародні посилки

Українцям, які замовляють товари на іноземних онлайн-майданчиках, варто готуватися до можливих змін у вартості покупок. Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає оподаткування ПДВ міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості.

Як оподатковуватимуть покупки на Temu та AliExpress

За документ про запровадження ПДВ на міжнародні посилки проголосували 255 народних депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Нові правила стосуватимуться, зокрема, замовлень на таких іноземних маркетплейсах, як Temu та AliExpress. За нарахування та сплату податку на додану вартість відповідатимуть самі онлайн-платформи.

Для товарів вартістю до 150 євро передбачено такий механізм: ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме платформа, через яку покупець оформив замовлення. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаться звільненими від цього податку.

Чи подорожчають товари з іноземних магазинів

Запровадження нових правил може вплинути на кінцеву вартість замовлень. Якщо ПДВ раніше не враховували в ціні товару, після змін покупці можуть платити більше.

Водночас фактичне подорожчання залежатиме від того, як саме онлайн-платформи враховуватимуть податок у цінах. Тож для покупців важливо буде перевіряти остаточну суму замовлення перед оплатою.

Як скасування пільги на посилки вплине на український бізнес

У разі неоподаткування посилок до 150 євро українські виробники опиняються в гіршому становищі, оскільки сплачують податки в повному обсязі, тоді як іноземні маркетплейси та імпортери товарів дрібними партіями – ні.

Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу міністр фінансів України Сергій Марченко, неоднакові умови через правила оподаткування посилок мають вирівняти зміни до законодавства.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Українські підприємства сплачують ПДВ, створюють робочі місця, інвестують у виробництво навіть за таких складних умов, як сьогодні. Водночас значна частина аналогічних товарів, що продаються через іноземні маркетплейси, користується податковою пільгою. Це створює нерівні умови конкуренції, і сумлінний український бізнес фактично отримує гірші стартові умови.

Міністр зауважує, що введення ПДВ на міжнародні посилки змусить перебудовувати процеси тих підприємців, чия бізнес-модель побудована на ввезенні комерційних товарів під виглядом невеликих особистих покупок до 150 євро без сплати ПДВ.

За оцінкою Міністерства фінансів, скасування пільги забезпечить додаткові надходження до бюджету – близько 10 мільярдів гривень на рік.