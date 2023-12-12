Україна може ввести податок на прибутки підприємств

Україна надіслала Меморандум до МВФ, у якому висловлює намір збільшити доходи держбюджету. На час воєнного стану це можуть зробити шляхом встановлення податків на надприбутки підприємств.

Про що каже Меморандум

В Меморандумі йдеться про те, що попри повномасштабну війну, показники макроекономіки перевищили очікування. Однак, вторгнення однаково має деструктивні економічні та соціальні наслідки, тому постала потреба в посиленні доходів державного бюджету.

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Економічну стійкість призвела до кращих результатів зростання, тривалого різкого зниження інфляції та стабільного валютного ринку, у тому числі після виходу Національного банку України з режиму прив’язки валютного курсу, забезпечені сильними резервами,

— йдеться у документі.

Відтак, українська влада прийняла рішення зробити низку кроків щодо Національної стратегії доходів у короткостроковій перспективі. Вони мають забезпечити адекватні доходи джерел у разі виникнення додаткових потрясінь.

Що буде з податком на прибуток

Як винятковий захід був прийнятий закон про оподаткування прибутку банків з 18% до 50%. Це має створити близько 0,3% ВВП для покриття дефіциту у 2024 році. Податок становитиме 25% у наступні роки.

Національна стратегія доходів включатиме конкретні обговорення принципів оподаткування надприбутку корпорацій, включаючи рекомендації з надзвичайних обставин, коли можуть застосовуватися такі податки,

— додається в документі.

До 11 грудня було утворено робочу групу для розробки короткострокових заходів щодо доходів, спрямованих на збільшення додаткових надходжень не менше ніж на 0,5% від ВВП у 2024 році — це приблизно 38 мільярдів гривень. Цей захід означений як структурний маяк і має бути реалізований до кінця лютого 2024 року.