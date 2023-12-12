Украина может ввести налог на прибыль предприятий

Украина направила Меморандум в МВФ, в котором выражает намерение увеличить доходы госбюджета. На время военного положения это могут сделать путем установления налогов на сверхприбыли предприятий.

О чем говорит Меморандум

В Меморандуме говорится, что, несмотря на полномасштабную войну, показатели макроэкономики превысили ожидания. Однако вторжение все равно имеет деструктивные экономические и социальные последствия, поэтому возникла потребность в усилении доходов государственного бюджета.

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Экономическая устойчивость привела к лучшим результатам роста, длительному резкому снижению инфляции и стабильному валютному рынку, в том числе после выхода Национального банка Украины из режима привязки валютного курса, обеспеченные сильными резервами,

— говорится в документе.

Следовательно, украинские власти приняли решение сделать ряд шагов по Национальной стратегии доходов в краткосрочной перспективе. Они должны обеспечить адекватные доходы источников при возникновении дополнительных потрясений.

Что будет с налогом на прибыль

Как исключительное мероприятие было принято закон о налогообложение прибыли банков с 18% до 50%. Это должно создать около 0,3% ВВП для покрытия дефицита в 2024 году. Налог будет составлять 25% в последующие годы.

Национальная стратегия доходов будет включать конкретные обсуждения принципов налогообложения сверхприбыли корпораций, включая рекомендации по чрезвычайным обстоятельствам, когда могут применяться такие налоги,

- прилагается в документе.

До 11 декабря была создана рабочая группа по разработке краткосрочных мер по доходам, направленным на увеличение дополнительных поступлений не менее чем на 0,5% от ВВП в 2024 году — это примерно 38 миллиардов гривен. Эта мера обозначена как структурный маяк и должна быть реализована до конца февраля 2024 года.