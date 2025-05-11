Податки на продаж власних вживаних речей: чи дійсно це чекає на українців вже незабаром

Нещодавно Кабмін схвалив законопроєкт про нову систему оподаткування доходів з онлайн-продажів через цифрові платформи. 24 Канал дізнався, чи потрібно буде платити українцям податки за продаж власних вживаних речей.

Чи будуть податки на продаж власних вживаних речей

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив у розмові із 24 Каналом, що згідно з логікою чинного проєкту нової системи оподаткування, навіть продаж особистої речі може вимагати сплати податку.

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Як зауважив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкт ще доопрацьовуватимуть. Мета – чітко відокремити тих, хто здійснює одноразовий продаж товару чи послуги.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Річ у тім, що, за логікою теперішнього проєкту щодо нової системи оподаткування, навіть якщо людина продає власну річ, то вона повинна сплатити податок. Але такого не може бути, бо ви, бувши власником речі, заплатили за неї всі податки.

Водночас за словами економіста Олега Гетмана, немає підстав, щоб платформи на кшталт OLX потрапили під нові правила.

Кого зачепить оподаткування цифрових платформ

До платформ, які потраплять під нові правила, належать Kabanchik.ua, Bolt, Uber, Uklon, Glovo та інші. Олег Гетман наголошує, що законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ орієнтований переважно на майданчики, які укладають договори з контрагентами та отримують комісію, як от Uklon або Uber.

Також, за словами Гетмана податкова служба буде зосереджена на майданчиках, де відбувається системна комерційна діяльність, але не сплачуються податки.