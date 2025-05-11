Будут ли налоги на продажу собственных подержанных вещей

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в разговоре с 24 Каналом, что согласно логике действующего проекта новой системы налогообложения, даже продажа личной вещи может требовать уплаты налога.

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Как отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, законопроект еще будут дорабатывать. Цель – четко отделить тех, кто осуществляет одноразовую продажу товара или услуги.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Дело в том, что, по логике нынешнего проекта по новой системе налогообложения, даже если человек продает собственную вещь, то он должен уплатить налог. Но такого не может быть, потому что вы, будучи владельцем вещи, заплатили за нее все налоги.

В то же время по словам экономиста Олега Гетмана, нет оснований, чтобы платформы вроде OLX попали под новые правила.

Кого затронет налогообложение цифровых платформ

К платформам, которые попадут под новые правила, относятся Kabanchik.ua, Bolt, Uber, Uklon, Glovo и другие. Олег Гетман отмечает, что законопроект о налогообложении цифровых платформ ориентирован преимущественно на площадки, которые заключают договоры с контрагентами и получают комиссию, вроде Uklon или Uber.

Также, по словам Гетмана налоговая служба будет сосредоточена на площадках, где происходит системная коммерческая деятельность, но не платятся налоги.