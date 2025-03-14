Скільки в Україні власників авто, які сплачують "податок на розкіш"
- Кількість платників транспортного податку в Україні у 2024 році зросла на 38% до 10 217 осіб.
- Найбільші збори податку у 2024 році були зафіксовані в Києві, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.
У 2024 році кількість автомобілів, що підпадають під транспортний податок, суттєво зросла. Згідно з даними Державної податкової служби, у порівнянні з 2023 роком кількість платників цього податку збільшилася на 38% – з 7 292 до 10 217 осіб.
Українці сплатили "податок на розкіш"
За минулий рік вони перерахували до місцевих бюджетів 220 мільйонів гривень, що на 37% (або на 59 мільйонів гривень) більше, ніж у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
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Хто сплатив найбільше
Найбільші надходження зафіксували в таких регіонах:
- Київ – 62,2 мільйона гривень
- Дніпропетровська область – 21,2 мільйона гривень
- Одеська область – 18,8 мільйонів гривень
- Київська область – 17,2 мільйона гривень
Хто має сплачувати податок
Транспортний податок стосується власників легкових авто, яким не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат.
- У 2024 році це авто дорожче 2,66 мільйона гривень
- У 2025 році поріг підвищиться до 3 мільйонів гривень
Ставка залишається незмінною – 25 000 гривень на рік за кожне авто.
Які автомобілі потрапили під оподаткування
Щорічно Міністерство економіки формує перелік моделей, які підпадають під податок.
- У 2024 році список включав 488 моделей від Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Dodge, Ferrari, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota та інших преміальних марок.
- У 2025 році цей перелік скоротився до 352 моделей. З нього виключили всі автомобілі Tesla, а також Cadillac, Jaguar та Rivian.
Транспортний податок в Україні: як змінювалися правила
Сучасна модель транспортного податку діє з 2015 року. Фіксована ставка 25 000 гривень залишалася незмінною всі ці роки. Водночас поріг вартості авто, що підпадають під оподаткування, зріс у 6 разів через підвищення мінімальної зарплати.
Нагадаємо, що власники таких авто зобов'язані сплачувати податок щорічно протягом тримісячного періоду після отримання відповідного повідомлення від податкових органів.