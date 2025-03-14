Скільки в Україні власників авто, які сплачують "податок на розкіш"

У 2024 році кількість автомобілів, що підпадають під транспортний податок, суттєво зросла. Згідно з даними Державної податкової служби, у порівнянні з 2023 роком кількість платників цього податку збільшилася на 38% – з 7 292 до 10 217 осіб.

Українці сплатили "податок на розкіш"

За минулий рік вони перерахували до місцевих бюджетів 220 мільйонів гривень, що на 37% (або на 59 мільйонів гривень) більше, ніж у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Хто сплатив найбільше

Найбільші надходження зафіксували в таких регіонах:

Київ – 62,2 мільйона гривень

Дніпропетровська область – 21,2 мільйона гривень

Одеська область – 18,8 мільйонів гривень

Київська область – 17,2 мільйона гривень

Хто має сплачувати податок

Транспортний податок стосується власників легкових авто, яким не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат.

У 2024 році це авто дорожче 2,66 мільйона гривень

У 2025 році поріг підвищиться до 3 мільйонів гривень

Ставка залишається незмінною – 25 000 гривень на рік за кожне авто.

Які автомобілі потрапили під оподаткування

Щорічно Міністерство економіки формує перелік моделей, які підпадають під податок.

У 2024 році список включав 488 моделей від Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Dodge, Ferrari, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota та інших преміальних марок.

від Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Dodge, Ferrari, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota та інших преміальних марок. У 2025 році цей перелік скоротився до 352 моделей. З нього виключили всі автомобілі Tesla, а також Cadillac, Jaguar та Rivian.

Транспортний податок в Україні: як змінювалися правила

Сучасна модель транспортного податку діє з 2015 року. Фіксована ставка 25 000 гривень залишалася незмінною всі ці роки. Водночас поріг вартості авто, що підпадають під оподаткування, зріс у 6 разів через підвищення мінімальної зарплати.

Нагадаємо, що власники таких авто зобов'язані сплачувати податок щорічно протягом тримісячного періоду після отримання відповідного повідомлення від податкових органів.