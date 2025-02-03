Авто, з яких потрібно сплатити податок

До списку потрапили авто з об'ємом двигуна понад 2,5 літра, випущені не більше ніж 5 років тому, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

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Серед марок, які увійшли до переліку:

  • Aston Martin,
  • Audi,
  • Bentley,
  • BMW, 2
  • Hymer-Mercedes,
  • Ineos,
  • Jaguar,
  • Lamborghini,
  • Land Rover,
  • Lexus,
  • Maserati,
  • Mercedes-AMG,
  • Mercedes-Benz,
  • Mercedes-Maybach,
  • Porsche,
  • Rolls-Royce,
  • Toyota.

Скільки податків доведеться сплатити

Згідно з Податковим кодексом, обов'язок сплачувати транспортний податок поширюється на власників автомобілів, середньоринкова вартість яких перевищує 3 мільйони гривень.

Зауважимо, що цю вартість щорічно визначає Міністерство економіки, враховуючи коефіцієнт віку авто: чим старіша машина, тим нижча її оціночна вартість.

Податок зобов'язані сплачувати як фізичні, так і юридичні особи, а також нерезиденти, якщо автомобіль зареєстрований в Україні.

Варто знати. Власники-фізособи мають 60 днів на оплату після отримання відповідного повідомлення, тоді як юридичні особи сплачують податок поквартально, до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.