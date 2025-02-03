Авто, с которых нужно уплатить налог

В список попали авто с объемом двигателя более 2,5 литра, выпущенные не более 5 лет назад, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

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Среди марок, которые вошли в перечень:

Aston Martin,

Audi,

Bentley,

BMW, 2

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Ягуар,

Ламборгини,

Land Rover,

Лексус,

Мазерати,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Порше,

Rolls-Royce,

Toyota.

Сколько налогов придется уплатить

Согласно Налоговому кодексу, обязанность уплачивать транспортный налог распространяется на владельцев автомобилей, среднерыночная стоимость которых превышает 3 миллиона гривен.

Заметим, что эту стоимость ежегодно определяет Министерство экономики, учитывая коэффициент возраста авто: чем старее машина, тем ниже ее оценочная стоимость.

Налог обязаны платить как физические, так и юридические лица, а также нерезиденты, если автомобиль зарегистрирован в Украине.

Стоит знать. Владельцы-физлица имеют 60 дней на оплату после получения соответствующего уведомления, тогда как юридические лица платят налог поквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.