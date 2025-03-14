Украинцы уплатили "налог на роскошь"

За прошлый год они перечислили в местные бюджеты 220 миллионов гривен, что на 37% (или на 59 миллионов гривен) больше, чем в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Кто заплатил больше всего

Наибольшие поступления зафиксировали в таких регионах:

Киев – 62,2 миллиона гривен

Днепропетровская область – 21,2 миллиона гривен

Одесская область – 18,18 8 миллионов гривен

Киевская область – 17,2 миллиона гривен

Кто должен платить налог

Транспортный налог касается владельцев легковых авто, которым не более 5 лет, и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат.

В 2024 году это авто дороже 2,66 миллиона гривен

В 2025 году порог повысится до 3 миллионов гривен

Ставка остается неизменной – 25 000 гривен в год за каждое авто.

Какие автомобили попали под налогообложение

Ежегодно Министерство экономики формирует перечень моделей, которые подпадают под налог.

В 2024 году список включал 488 моделей от Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Dodge, Ferrari, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota и других премиальных марок.

от Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Dodge, Ferrari, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota и других премиальных марок. В 2025 году этот перечень сократился до 352 моделей. Из него исключили все автомобили Tesla, а также Cadillac, Jaguar и Rivian.

Транспортный налог в Украине: как менялись правила

Современная модель транспортного налога действует с 2015 года. Фиксированная ставка 25 000 гривен оставалась неизменной все эти годы. В то же время порог стоимости авто, подпадающих под налогообложение, вырос в 6 раз из-за повышения минимальной зарплаты.

Напомним, что, что владельцы таких авто обязаны уплачивать налог ежегодно в течение трехмесячного периода после получения соответствующего уведомления от налоговых органов.