В Україні можуть подорожчати iPhone. Це пов'язано з тим, що більшість таких телефонів завозяться на українську територію незаконно.

Чому айфони почнуть коштувати більше?

Річ у тім, що більшість айфонів, які приїжджають в Україну – нелегальні, відповідно, вони не підпадають під оподаткування, пише 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".

Роман Ващук Бізнес-омбудсмен Ринок айфонів в Україні. З яких тільки 21% легітимно проходять через митницю і оподатковуються в Україні.

Ващук наголосив, що при успішній діяльності оновлених БЕБ та митниці, кількість нелегальної продукції зменшиться. Відповідно, ціни на техніку Apple зростуть, адже у кінцевій ціні враховуватимуться сплачені податки.

Зверніть увагу! За словами Ващука "сірі" айфони продаюся без мита та ПДВ. Саме це робить їх дешевшими.