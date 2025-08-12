12 серпня, 15:54
iPhone в Украіні будуть дорожчі: до чого тут митниця
Основні тези
- iPhone в Україні можуть подорожчати через незаконне ввезення більшості таких телефонів.
- "Сірі" айфони продаються без мита та ПДВ, що робить їх дешевшими.
В Україні можуть подорожчати iPhone. Це пов'язано з тим, що більшість таких телефонів завозяться на українську територію незаконно.
Чому айфони почнуть коштувати більше?
Річ у тім, що більшість айфонів, які приїжджають в Україну – нелегальні, відповідно, вони не підпадають під оподаткування, пише 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".
Ринок айфонів в Україні. З яких тільки 21% легітимно проходять через митницю і оподатковуються в Україні.
Зверніть увагу! За словами Ващука "сірі" айфони продаюся без мита та ПДВ. Саме це робить їх дешевшими.