12 августа, 15:54
iPhone в Украине будут дороже: при чем здесь таможня
Основні тези
- iPhone в Украине могут подорожать из-за незаконного ввоза большинства таких телефонов.
- "Серые" айфоны продаются без пошлины и НДС, что делает их дешевле.
В Украине могут подорожать iPhone. Это связано с тем, что большинство таких телефонов завозятся на украинскую территорию незаконно.
Почему айфоны начнут стоить больше?
Дело в том, что большинство айфонов, которые приезжают в Украину – нелегальные, соответственно, они не подпадают под налогообложение, пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".
Рынок айфонов в Украине. Из которых только 21% легитимно проходят через таможню и облагаются налогом в Украине.
Обратите внимание! По словам Ващука "серые" айфоны продаются без пошлины и НДС. Именно это делает их дешевле.