Почему айфоны начнут стоить больше?

Дело в том, что большинство айфонов, которые приезжают в Украину – нелегальные, соответственно, они не подпадают под налогообложение, пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".

Роман Ващук Бизнес-омбудсмен Рынок айфонов в Украине. Из которых только 21% легитимно проходят через таможню и облагаются налогом в Украине.

Ващук отметил, что при успешной деятельности обновленных БЭБ и таможни, количество нелегальной продукции уменьшится. Соответственно, цены на технику Apple вырастут, ведь в конечной цене будут учитываться уплаченные налоги.

Обратите внимание! По словам Ващука "серые" айфоны продаются без пошлины и НДС. Именно это делает их дешевле.