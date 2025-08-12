Почему айфоны начнут стоить больше?
Дело в том, что большинство айфонов, которые приезжают в Украину – нелегальные, соответственно, они не подпадают под налогообложение, пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".
Рынок айфонов в Украине. Из которых только 21% легитимно проходят через таможню и облагаются налогом в Украине.
Обратите внимание! По словам Ващука "серые" айфоны продаются без пошлины и НДС. Именно это делает их дешевле.