Чому айфони почнуть коштувати більше?
Річ у тім, що більшість айфонів, які приїжджають в Україну – нелегальні, відповідно, вони не підпадають під оподаткування, пише 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".
Ринок айфонів в Україні. З яких тільки 21% легітимно проходять через митницю і оподатковуються в Україні.
Зверніть увагу! За словами Ващука "сірі" айфони продаюся без мита та ПДВ. Саме це робить їх дешевшими.