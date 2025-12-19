Масштабна розтрата в енергетиці: поліція затримала керівників профспілок
- Понад 14,5 мільйонів гривень, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, ймовірно, були розтрачені керівниками профспілкових організацій на приватні потреби.
- Поліція провела 48 обшуків у різних регіонах України, знайшовши фінансову документацію та інші докази, а трьом керівникам профспілок повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна.
Понад 14,5 мільйонів, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, ймовірно, були розтрачені керівниками профспілкових організацій. У межах розслідування проводили обшуки по всій Україні.
Що відомо про розтрату грошей профспілками?
Протиправну схему викрили слідчі поліції у співпраці з нинішнім керівництвом ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
За версією слідства, у 2023 – 2025 роках підприємство перерахувало профспілковим організаціям десятки мільйонів гривень – на відпочинок, лікування, підтримку працівників, а також проведення культурних і освітніх заходів.
Втім замість цього частину коштів керівники профспілок, ймовірно, використали у власних інтересах:
- Гроші списували під виглядом семінарів, навчань, конференцій і консультацій, які фактично не проводили.
- Також оплачували приватні банкети, поїздки, проживання та послуги сторонніх осіб, які не мали жодного стосунку ні до профспілки, ні до підприємства.
- Дещо оформлювали як премії, матеріальну допомогу чи службові відрядження.
- Частину коштів знімали готівкою, іншу – виводили через підконтрольні компанії, а також благодійні та релігійні організації.
Так було розтрачено щонайменше 15 мільйонів гривень.
Поліція провела 48 санкціонованих обшуків у місті Києві, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. Там знайшли фінансову документацію, чорнові записи та інші докази, які підтверджують злочин.
Наразі трьом керівникам первинних профспілок повідомили про підозру за привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
Інша відома справа, що стосується енергетики України
У листопаді 2025 року НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему в енергетиці, що включає міністра, чиновників та бізнес-партнерів президента Зеленського.
За даними слідства, схема передбачала систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" – до 15% від суми укладених контрактів. Загальна сума незаконно отриманих коштів, за попередніми оцінками, сягнула близько 100 мільйонів доларів.
За інформацією САП, бізнесмен Тимур Міндіч нібито координував корупційні схеми, використовуючи особисті контакти з високопосадовцями, серед яких – колишній міністр енергетики та ексміністр оборони.