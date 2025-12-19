Масштабна розтрата в енергетиці: поліція затримала керівників профспілок

Понад 14,5 мільйонів, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, ймовірно, були розтрачені керівниками профспілкових організацій. У межах розслідування проводили обшуки по всій Україні.

Що відомо про розтрату грошей профспілками?

Протиправну схему викрили слідчі поліції у співпраці з нинішнім керівництвом ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

За версією слідства, у 2023 – 2025 роках підприємство перерахувало профспілковим організаціям десятки мільйонів гривень – на відпочинок, лікування, підтримку працівників, а також проведення культурних і освітніх заходів.

Втім замість цього частину коштів керівники профспілок, ймовірно, використали у власних інтересах:

Гроші списували під виглядом семінарів, навчань, конференцій і консультацій, які фактично не проводили.

Також оплачували приватні банкети, поїздки, проживання та послуги сторонніх осіб, які не мали жодного стосунку ні до профспілки, ні до підприємства.

Дещо оформлювали як премії, матеріальну допомогу чи службові відрядження.

Частину коштів знімали готівкою, іншу – виводили через підконтрольні компанії, а також благодійні та релігійні організації.

Так було розтрачено щонайменше 15 мільйонів гривень.

Поліція провела 48 санкціонованих обшуків у місті Києві, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. Там знайшли фінансову документацію, чорнові записи та інші докази, які підтверджують злочин.

Наразі трьом керівникам первинних профспілок повідомили про підозру за привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

