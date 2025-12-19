Чому скоротять графіки відключень?

Уряду вдалося вивільнити щонайменше 800 мегаватів електричної потужності для споживачів внаслідок перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Одеса тиждень у темряві: що відбувається з електропостачанням у місті і коли людям чекати світла

У першу чергу це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів та промисловості в осінньо-зимовий період,

– розповів заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо перегляду списків об'єктів критичної інфраструктури.

У підсумку вирішили:

прибрати з списків споживачів потужністю менше 100 кВт і ті об'єкти, до яких була підключена низка інших споживачів;

перевести споживачів супутнього навантаження, що не є критичними, на загальні графіки відключень.

Саме це має забезпечити вивільнення додаткових потужностей.

Важливо! Водночас опорні лікарні, об'єкти життєзабезпечення та підприємства оборонно-промислового комплексу не підлягають вилученню зі списку критичних.

Яка ситуація в енергосистему України?

Разом з тим ситуація в енергосистемі України через російські обстріли залишається складною. Найважче у прикордонних з Росією та прифронтових областях. Ворожа армія системно атакує:

Сумську;

Донецьку;

Харківську;

Запорізьку;

Херсонську;

та Чернігівську область.

У цих регіонах фіксують масштабні пошкодження на об'єктах генерації енергії та у мережах передачі й розподілу.

У ніч на 19 грудня ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону.

На ранок на Одещині без світла залишалися понад 73 тисячі споживачів.

Через атаки без енергопостачання також перебувають понад 26 тисяч абонентів на Дніпропетровщині.

Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу,

– наголосив В'язовченко.

Важливо! Енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії. Українців, зокрема, просять перенести енергоємні процеси на нічні години за можливості, після 23:00 години.

Як відключать світло 19 грудня?