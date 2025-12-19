Чому скоротять графіки відключень?
Уряду вдалося вивільнити щонайменше 800 мегаватів електричної потужності для споживачів внаслідок перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Дивіться також Одеса тиждень у темряві: що відбувається з електропостачанням у місті і коли людям чекати світла
У першу чергу це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів та промисловості в осінньо-зимовий період,
– розповів заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко.
Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо перегляду списків об'єктів критичної інфраструктури.
У підсумку вирішили:
- прибрати з списків споживачів потужністю менше 100 кВт і ті об'єкти, до яких була підключена низка інших споживачів;
- перевести споживачів супутнього навантаження, що не є критичними, на загальні графіки відключень.
Саме це має забезпечити вивільнення додаткових потужностей.
Важливо! Водночас опорні лікарні, об'єкти життєзабезпечення та підприємства оборонно-промислового комплексу не підлягають вилученню зі списку критичних.
Яка ситуація в енергосистему України?
Разом з тим ситуація в енергосистемі України через російські обстріли залишається складною. Найважче у прикордонних з Росією та прифронтових областях. Ворожа армія системно атакує:
- Сумську;
- Донецьку;
- Харківську;
- Запорізьку;
- Херсонську;
- та Чернігівську область.
У цих регіонах фіксують масштабні пошкодження на об'єктах генерації енергії та у мережах передачі й розподілу.
У ніч на 19 грудня ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону.
- На ранок на Одещині без світла залишалися понад 73 тисячі споживачів.
- Через атаки без енергопостачання також перебувають понад 26 тисяч абонентів на Дніпропетровщині.
Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу,
– наголосив В'язовченко.
Важливо! Енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії. Українців, зокрема, просять перенести енергоємні процеси на нічні години за можливості, після 23:00 години.
Як відключать світло 19 грудня?
У п’ятницю, 19 грудня, обмеження електропостачання застосовуватимуть у більшості регіонів України. Графіки поширюватимуться як на побутових споживачів, так і на підприємства. Зокрема, у Києві та Київській області світло вимикають у всіх підчергах протягом усієї доби.
На Дніпропетровщині 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень упродовж усього дня — обмеження стосуватимуться всіх черг. Подібний режим запровадили і на Чернігівщині, де ГПВ застосовуватимуть одночасно для шести черг споживачів.
В Одеській області, за інформацією ДТЕК, через перевантаження підстанцій і ліній електропередач у частині Одеси та Одеського району можливі додаткові обмеження.
Водночас у низці західних регіонів обмежень не передбачено. У Чернівецькій області електропостачання здійснюватиметься без відключень для всіх груп споживачів. Без графіків також залишаться Івано-Франківська, Львівська, Волинська та Рівненська області.