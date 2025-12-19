Почему сократят графики отключений?

Правительству удалось высвободить не менее 800 мегаватт электрической мощности для потребителей в результате пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

В первую очередь это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности в осенне-зимний период,

– рассказал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела совещание с председателями областных военно-гражданских администраций по пересмотру списков объектов критической инфраструктуры.

В итоге решили:

убрать из списков потребителей мощностью менее 100 кВт и те объекты, к которым был подключен ряд других потребителей;

перевести потребителей сопутствующей нагрузки, не являющихся критическими, на общие графики отключений.

Именно это должно обеспечить высвобождение дополнительных мощностей.

Важно! В то же время опорные больницы, объекты жизнеобеспечения и предприятия оборонно-промышленного комплекса не подлежат изъятию из списка критических.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

Вместе с тем ситуация в энергосистеме Украины из-за российских обстрелов остается сложной. Тяжелее всего в приграничных с Россией и прифронтовых областях. Вражеская армия системно атакует:

Сумскую;

Донецкую;

Харьковскую;

Запорожскую;

Херсонскую;

и Черниговскую область.

В этих регионах фиксируют масштабные повреждения на объектах генерации энергии и в сетях передачи и распределения.

В ночь на 19 декабря враг снова нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесского региона.

На утро в Одесской области без света оставались более 73 тысяч потребителей.

Из-за атак без энергоснабжения также находятся более 26 тысяч абонентов на Днепропетровщине.

Восстановительные работы продолжаются как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть оборудование в работу,

– подчеркнул Вязовченко.

Важно! Энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии. Украинцев, в частности, просят перенести энергоемкие процессы на ночные часы по возможности, после 23:00 часов.

Как отключат свет 19 декабря?