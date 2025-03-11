Належав українській корпорації: Польща вирішила націоналізувати металургійний комбінат ISD

Міністерство національної оборони Польщі скористалося правом викупу металургійного комбінату Huta Częstochowa, який до 2019 року перебував у власності ISD. Зауважимо, що це українська корпорація.

Чому завод купує Міноборони

Про рішення нціоналізації заводу повідомив речник окружного суду в Ченстохові Домінік Богач польському агентству PAP, інформує 24 Канал.

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Huta Częstochowa має стратегічне значення для оборонної промисловості Польщі. Це єдиний металургійний завод у країні, який може виробляти загартовані товсті листи, необхідні для військових потреб.

Польське законодавство передбачає можливість викупу такого майна державою.

Раніше планувалося продати завод на аукціоні 17 лютого, але суд відклав засідання на запит арбітражного керуючого. Він звернувся до уряду, щоб з’ясувати, чи має намір держава скористатися своїм правом викупу, адже підприємство входить до списку стратегічно важливих об'єктів.

Ціна викупу

Ціна, яку заплатить Міноборони, буде визначена експертним висновком і не може бути нижчою за вартість ліквідаційного продажу. Попередня оцінка активів Huta Częstochowa становила 227 мільйонів злотих (близько 2,4 мільярда гривень).

Історія підприємства

Завод Huta Częstochowa заснований у 1896 році. До 2019 року він належав українському ISD, але через банкрутство перейшов під контроль інших власників. Його орендувала компанія Sunningwell International Polska, а у 2021 році за 190 мільйонів злотих підприємство придбала Liberty Group. Однак у кінці 2023 року виробництво знову зупинилося, а Liberty Częstochowa збанкрутувала.

У листопаді 2024 року завод орендував державний холдинг Węglokoks, який відновив виробництво: 20 січня – у сталеливарному цеху, 4 лютого – у прокатному. Для управління підприємством було створено компанію Huta Częstochowa Sp. z o.o., яка взяла на себе зобов’язання перед понад 900 працівниками.