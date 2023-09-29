Польща не збирається скасовувати ембарго на зерно і вимагає від України відкликати позов у СОТ

Епопея із зерновими обмеженнями щодо українського зерна триває. Польща не збирається поступатися та висунула свої вимоги до України.

Агресивна позиція Польщі

Як заявив представник уряду Польщі Петер Мюллер, пропозиція України з врегулювання імпорту зерна є "неприйнятною". Скасовувати ембарго поляки не збираються, принаймні найближчим часом.

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Сусід може змінити свою позицію лише в тому випадку, коли зробить висновок, що українська агропродукція не матиме негативного впливу на його ринок.

Що навряд чи станеться в найближчому майбутньому,

– заявив Мюллер.

Також посадовець очікує, що Україна скасує свій позов до СОТ, адже "це буде хорошим жестом і покаже, що ми можемо бути партнерами".

"Фактично Україна хоче, щоб ці товари можна було ввозити в ліцензійному порядку, але без встановлення чітких обмежень. Це може знову дестабілізувати наш ринок", – вважає Мюллер.

Заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що відкликання позову буде тільки тоді, коли Польща, Угорщина та Словаччина дадуть гарантії, що в майбутньому не будуть запроваджувати жодних односторонніх обмежень.

Нагадаємо, 15 вересня ЄС скасував усі обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина вирішили піти проти Євросоюзу та запровадили односторонні обмеження. Для врегулювання ситуації Україна звернулася з позовом до СОТ, адже налагодити прямий діалог з цими країнами наразі не вийшло.