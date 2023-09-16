Польща, Угорщина та Словаччина самостійно продовжили ембарго на українське зерно

Попри чітку позицію ЄС щодо українського зерна деякі країни вирішили саботувати спільне рішення Європи. Вони готові стояти на своєму навіть за можливості штрафів чи іншого покарання.

15 вересня припинило свою дію ембарго Європейського Союзу щодо імпорту українського зерна. З ініціативи кількох країн до Єврокомісії надійшла пропозиція продовжити обмеження, але позиція ЄС залишилася незмінною – Україні потрібно допомогти з експортом зерна.

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Продовження заборони від Польщі, Угорщини та Словаччини

Польща, Словаччина та Угорщина вирішили піти проти Євросоюзу та запровадити обмеження на українське зерно в односторонньому порядку. Як заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, їхнє рішення – безстрокове.

Польський фермер передусім!

– заявив він.

Угорщина вирішила піти далі і запровадити обмеження не лише на пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшник, а й ще на 24 види української продукції. Зокрема, йдеться про м'ясо великої рогатої худоби, курятини, овочів, цукру та вина.

Словаччина також заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України, але обмеження будуть діяти лише до кінця 2023 року.

Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини, – заявили в уряді Словаччини.

Також Словаччина готова працювати з Єврокомісією над пошуком спільного рішення та скасувати обмеження, якщо його ухвалять. Заборонити імпорт українського зерна збиралася й Румунія, але Бухарест чекає на пропозиції України щодо врегулювання цього питання.