Польша, Венгрия и Словакия самостоятельно продлили эмбарго на украинское зерно

Несмотря на четкую позицию ЕС в отношении украинского зерна, некоторые страны решили саботировать совместное решение Европы. Они готовы стоять на своем даже при возможности штрафов или иного наказания.

15 сентября прекратило свое действие эмбарго Европейского Союза по импорту украинского зерна. По инициативе нескольких стран в Еврокомиссию поступило предложение продлить ограничения, но позиция ЕС осталась неизменной – Украине нужно помочь с экспортом зерна.

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Продолжение запрета от Польши, Венгрии и Словакии

Польша, Словакия и Венгрия приняли решение пойти против Евросоюза и ввести ограничения на украинское зерно в одностороннем порядке. Как заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, их решение не имеет срока действия.

Польский фермер, прежде всего!

– заявил он.

Венгрия решила пойти дальше и ввести ограничения не только на пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечник, но еще на 24 вида украинской продукции. В частности, речь идет о мясе крупного рогатого скота, курятине, овощах, сахаре и вине.

Словакия также запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины, но ограничения будут действовать только до конца 2023 года.

Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время, наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии, – заявили в правительстве Словакии.

Также Словакия готова работать с Еврокомиссией по поиску совместного решения и отменить ограничения, если его примут. Запретить импорт украинского зерна собиралась и Румыния, но Бухарест ждет предложения Украины по урегулированию этого вопроса.