Більше жодних блокувань: польська влада заборонила акції на українському кордоні

Блокада українського кордону польськими перевізниками та фермерами завдала Україні великих збитків. Місцева влада пішла на крок, який повинен унеможливити такий розвиток подій у майбутньому.

Блокування "Медики" більше не буде

Пункт пропуску "Медика – Шегині" був чи не "улюбленим" для блокади, яку організували польські протестувальники. Місцева влада повідомила, що дозволу на проведення акції не давала. Ба навіть більше – тепер є документ, який не дозволяє проводити такі дії.

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Польські перевізники хотіли блокувати рух вантажівок з України у період з 15 січня по 15 березня. Дозволу вони не отримали, тому пункт пропуску повинен залишитися відкритим для фур.

Польським перевізникам не дозволили блокувати кордон / Фото з Х Рафала Меклера

Прихильники ультраправого політика Рафала Меклера, який представляє протестувальників, хочуть ігнорувати заборону влади та почати блокаду без дозволу. Сам Меклер поки що боїться робити такі категоричні заяви.

Нагадаємо, польські перевізники хочуть домогтися повернення дозволів для українських вантажівок та інших преференцій. Фермери, які також блокували кордон, вже "виторгували" скасування підняття податків, пільги на кукурудзу та іншу допомогу.