Від лікаря до магната зі статком в 3 мільярди доларів: помер один з найбагатших людей Таїланду

У віці 93 років помер один із найвпливовіших бізнесменів Таїланду – Прасерт Прасарттонг-Осот. Він був ключовим акціонером найбільшого приватного медичного оператора країни – Bangkok Dusit Medical Services.

Про смерть бізнесмена стало відомо 22 квітня. Статки його родини сягали приблизно 3,6 мільярда доларів, повідомили в Bloomberg.

Прасерт народився у 1933 році в родині підприємців. Його батько започаткував невелике виробництво традиційних тайських ліків, яке згодом виросло у потужну компанію Prasartong-Osoth Co. Ltd..

Майбутній мільярдер отримав медичну освіту в одному з найстаріших навчальних закладів країни – Siriraj Hospital. Спочатку він працював хірургом у державній лікарні, але вже за кілька років вирішив будувати власну справу:

У 1969 році він відкрив першу приватну лікарню.

З часом бізнес розширювався, переважно через придбання інших медичних закладів.

У підсумку це переросло в мережу Bangkok Dusit Medical Services – найбільшу приватну систему лікарень у Таїланді з більш ніж 50 закладами.

Втім, медицина була не єдиною сферою його інтересів. Прасерт також активно розвивав авіаційний бізнес. Йому належала авіакомпанія Bangkok Airways, яка виросла з невеликого підприємства з транспортування пального.

Окремо варто згадати його роль у розвитку туризму. Саме він долучився до перетворення острова Самуї з тихого рибальського регіону на популярний світовий курорт. Сьогодні цей острів відомий далеко за межами Таїланду та навіть став локацією для зйомок серіалу "Білий лотос".

Цікаво! "Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, створений, написаний і режисований Майком Уайтом. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 11 липня 2021 року на телеканалі HBO. Серіал швидко завоював популярність, тому вже зараз ви можете подивитись найновіші епізоди 3 сезону.

Останні роки життя бізнесмена не обійшлися без скандалів:

У 2019 році регулятори заборонили йому обіймати керівні посади після звинувачень у маніпуляціях із акціями Bangkok Airways.

Згодом, після завершення обмежень, він повернувся до компанії як голова правління.

