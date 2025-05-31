Понад половину вакансій – для фахівців без вищої освіти: кого шукають роботодавці

Понад половина вакансій в Україні не потребують вищої освіти та орієнтовані на кваліфікованих робітників. На ринку праці бракує рук, а тому держава активізує перенавчання дорослих.

Більшість вакансій для кваліфікованих працівників

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній, посилаючись на дані спільного дослідження МОН та міжнародних партнерів, інформує 24 Канал.

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За його словами, 26% пропозицій на ринку праці стосуються робітників з інструментом, 25% – обслуговування обладнання, ще 12% – найпростіші професії. Водночас більшість безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, мають вищу освіту та шукають роботу, що відповідає їхній кваліфікації.

"Це створює помітний дисбаланс – фахівців бракує, або їхні навички не відповідають запитам роботодавців", – зазначив Завгородній.

Що із цим робити

Щоб скоригувати ситуацію, уряд розвиває освіту дорослих: безробітні, ветерани, переселенці та всі охочі можуть швидко опанувати нову професію. За останні роки цим шляхом пішли вже десятки тисяч українців. Професійно-технічна освіта залишається ключовим майданчиком для такого навчання.

Окремий акцент – на інфраструктурі. Щороку планується оновлювати щонайменше 100 майстерень і лабораторій у закладах профтехосвіти. Минулого року модернізували 88 майстерень, цього – 89, ще понад 50 – за підтримки міжнародних партнерів.