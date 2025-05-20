Демографічна ситуація

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак для Forbes, повідомляє 24 Канал. За її словами, через війну мільйони українців виїхали за кордон, що суттєво вдарило по демографії.

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Зверніть увагу. Згідно з оцінками Інституту демографії, коефіцієнт народжуваності в Україні становить лише 0,9 дитини на жінку, тоді як для відновлення потрібен рівень у 2,2.

Це означає, що кількість молоді буде зменшуватися, а головним сегментом ринку праці стануть люди віком 35 – 44 роки,

– зазначила Марчак.

Серед основних демографічних викликів, які посилила війна, вона назвала: зменшення кількості населення, скорочення народжуваності, старіння та міграцію.

Підвищення середнього віку працівників

У таких умовах бізнесу варто активніше працювати з тими групами, які раніше були менш залучені: внутрішньо переміщеними особами, людьми з інвалідністю, кандидатами віком 50+, студентами, пенсіонерами та ветеранами.

"Потрібно звикати до підвищення середнього віку працівників", – наголосила вона.

Динаміка все ж позитивна

Попри все, ринок праці поступово відновлюється. Станом на початок 2025 року він працює на 93% від довоєнного рівня. Кількість претендентів на вакансії та активність на ринку – найвища з літа 2023 року, коли почався гострий кадровий дефіцит.

У Центрі економічної стратегії відзначили позитивну динаміку: середній рівень безробіття у 2024 році зменшився до 14,3%. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 17,4%, а у 2022-му — 18,5%.

Скорочення робочої сили посилило конкуренцію між роботодавцями, що своєю чергою стимулює зростання реальних зарплат – навіть у порівнянні з довоєнним періодом.